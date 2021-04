Tennis, Miami: Andreescu si ritira, trionfo per Barty

Ashleigh Barty fa il bis al Miami Open di tennis. La numero uno mondiale della racchetta ha infatti vinto la finale del torneo in Florida, dopo che la sua rivale, la canadese Bianca Andreescu (vittima anche di una caduta nei primi minuti di gioco del secondo set) ha alzato bandiera bianca quando stava sotto di un set e nella seconda frazione di gioco era sul parziale di 0-4. Risultato finale a favore della Barty dunque è stato di 6-3 4-0.

L'australiana aveva vinto a Miami anche nel 2019, l'anno scorso invece il torneo non si era disputato a causa della pandemia.

La campionessa australiana ha vinto così il suo decimo titolo, il quinto torneo sui 16 giocati nel circuito WTA da testa di serie numero 1. Ed è la sesta giocatrice di sempre a trionfare in due edizioni consecutive a Miami dopo Steffi Graf (1987-88, 1994-96), Monica Seles (1990-91), Arantxa Sánchez-Vicario (1992-93), Venus Williams (1998-99) e Serena Williams (2002-04, 2007-08, 2013-15). "Sono delle vere leggende di questo sport - ha commentato l'australiana - è un grande onore essere nominata insieme a loro in questo elenco. Però sento che mi manca ancora molta strada per arrivare al loro livello".

Andreescu non ha nascosto né la delusione per la caduta nel secondo game del secondo set che poi l'ha condotta al ritiro né l'orgoglio per il percorso a Miami. "E' stato un grande torneo" ha detto in conferenza stampa. "Ho avuto tanti match duri, il mio fisico rispondeva bene almeno fino ad oggi. Certo nessuno vuole finire un torneo con un ritiro in finale. Ma ho vent'anni e non voglio rischiare niente".

Con la vittoria di oggi Ashley Barty è sempre più al comando della classifica del tennis mondiale, ed ha aumentato il suo distacco dalla giapponese Naomi Osaka, che a Miami è uscita di scena addirittura ai quarti.