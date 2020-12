Sci: cdm, annullato definitivamente gigante Semmmering

La giuria ha deciso che non ci sarà la disputa seconda manche dello slalom gigante di Semmering, cancellata stamani per una tempesta di vento. La gara è stata definitivamente annullata .

Domani si svolgerà nel primo pomeriggio il previsto slalom speciale nell'orario già in programma: prima manche per 15.15 e seconda alle 18.30.