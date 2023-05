Milano-Cortina, al via il cantiere dell'Arena a Santa Giulia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Al via i lavori per la realizzazione dell'Arena Milano Santa Giulia che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Cts Eventim, una delle società leader a livello internazionale nei settori del ticketing e dell'organizzazione di eventi live, ha affidato a Trevi la prima fase di costruzione dell'Arena dove si disputeranno le gare di hockey su ghiaccio.

"Così - si legge in una nota del gruppo - inizia a vivere l'arena più grande e moderna d'Italia, segnando anche una pietra miliare per lo sviluppo del nuovo quartiere Santa Giulia".

L'arena sarà realizzata sulla base del disegno dell'architetto David Chipperfield, in collaborazione con la società internazionale di ingegneria Arup.

La società italiana di ingegneria civile Trevi sta già allestendo il cantiere e inizierà a piantare i primi pali che costituiranno le fondamenta della nuova arena. Parallelamente, nelle prossime settimane verrà scelto il general contractor per la seconda fase di costruzione dell'arena.

La costruzione prevista della nuova arena, che potrà ospitare fino a 16.000 persone, dovrebbe durare circa due anni e mezzo.

Il progetto prevede una piazza con oltre 10.000 metri quadrati di spazio per festival estivi ed eventi all'aperto. L'arena sarà una location di riferimento per eventi live nazionali e internazionali e farà parte del portafoglio di location di livello mondiale di Cts Eventim.

"Siamo ora in attesa della prossima fase di costruzione - ha commentato Klaus-Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim -. Trevi ha un'esperienza decennale in questo tipo di lavori di fondazione, che garantiranno il miglior avvio possibile della costruzione dell'arena. Insieme, puntiamo a realizzare una struttura per eventi di altissima qualità in Italia, che trasformerà Milano in un polo di attrazione per gli eventi live internazionali siano essi sportivi, musicali o di intrattenimento". (ANSA).