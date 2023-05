Milano-Cortina:per pista pattinaggio via ai lavori in estate

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Partiranno quest'estate i lavori per la realizzazione della pista di pattinaggio di velocità nei padiglioni della fiera di Rho a Milano, in occasione delle olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026.

"La particolarità di questa pista è legata alla dimensione dell'anello che è di 400 metri quindi facilmente non impiegabile in palazzetti dagli standard più canonici - ha spiegato l'ingegnere Oscar Cassa, responsabile Area Tecnica della Fondazione Fiera Milano in commissione comunale - .L'anello sarà contenuto all'interno di un edificio per cui verranno uniti due padiglioni, il 13 e il 15. Si inserirà la pista con le tribune, il lavoro più importante sarà l'eliminazione del muro taglia fuoco e di una serie di pilastri che non erano ben visti soprattutto per le riprese televisive".

I lavori partiranno quest'estate, le sole fondazioni dei pilastri saranno realizzate tra giugno e i primi di settembre, nell'inverno 2023 e nell'estate 2024 verranno realizzate le travi e verrà fatto il lavoro più importante. "Stimiamo un importo per questi lavori infrastrutturali che va tra i 10 e i 15 milioni di euro - ha aggiunto -, un costo interamente sostenuto da Fondazione Fiera". La struttura che verrà ricavata per ospitare la pista di pattinaggio potrà poi anche essere utilizzata per altri eventi sportivi, ad esempio di tennis, per concerti e congressi, con una capienza di 12 mila posti. La pista di ghiaccio con le sue tribune avrà invece 6.500 posti a sedere. Il maxi padiglione che ospiterà le gare di Milano-Cortina sarà anche green grazie all'investimento sul fotovoltaico che è in corso alla fiera di Rho.

"Il consumo elettrico verrà ridotto dall'impianto fotovoltaico che abbiamo realizzato sulle coperture dei padiglioni per 8,2 megawatt di picco - ha aggiunto l'ingegnere Cassa -, e questa estate lo implementeremo a 12 megawatt. Quando inseriremo anche questi due edifici arriveremo inoltre a 15 megawatt di picco come potenza dell'impianto di fiera Rho. Per le Olimpiadi tutto sarà alimentato con il fotovoltaico e poi c'è il teleriscaldamento, quindi è un complesso green". (ANSA).