Milano-Cortina: Fontana, fatto un ulteriore passo avanti

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Un ulteriore e importante passo avanti verso il traguardo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, cui ha partecipato in collegamento da Milano, in cui si sono definiti gli investimenti.

"Anche in questa occasione - ha aggiunto Fontana - il clima è stato molto collaborativo e caratterizzato del comune denominatore di voler centrare l'obiettivo nei tempi prestabiliti. Nel definire quelli che sono gli investimenti strutturali da effettuare e le tempistiche previste dai cronoprogrammi, abbiamo evidenziato come per Milano e per la Valtellina tutto prosegua con la massima condivisione degli attori chiamati in causa". (ANSA).