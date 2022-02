Pechino: combinata; oro a Strolz, Innerhofer 10/o

L'austriaco Johannes Strolz vince la combinata alpina con il tempo di 2:31.43 (1:43.87 in discesa e 47.56 in slalom). E lo fa sulle orme di suo padre: Hubert Strolz vinse lo stesso evento nel 1988.

Al secondo posto il leader provvisorio della discesa, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo il canadese James Crawford. Christof Innerhofer, l'unico italiano in gara, chiude in decima posizione in 2:35.80 (1:44.19 in discesa, 51.61 in slalom), a +4.37 dal primo posto.