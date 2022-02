Pechino: Chen trionfa nel pattinaggio, Hanyu 4/o e Grassl 7/o

Nathan Chen stravince nella prova di pattinaggio di figura, dominando la gara con un punteggio record di 332,60, all'indomani del 113,97 ottenuto nel programma breve, il punteggio più alto mai assegnato finora.

Chen ha messo fine al regno del nipponico Yuzuru Hanyu che dopo gli ori di Sochi e PyeongChang puntava a diventare il il primo pattinatore a conquistare tre successi di fila in altrettante edizioni olimpiche. Hanyu, caduto ieri nel programma breve, ha finito in quarta posizione (283,21) ed è stato superato dai connazionali Yuma Kagiyama, appena 18enne, che ha conquistato l'argento (310,05) e Homa Uno (293), bronzo.

Settimo posto per l'italiano Daniel Grassl, 16/o Matteo Rizzo.