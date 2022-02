Pechino: delusione Paris, 'non sono al mio top'

"Non riesco ad essere al mio top". Dominik Paris, sesto nella libera delle Olimpiadi invernali di Pechino, non nasconde la sua delusuione. "Non ho ancora rivisto il video, non so dire dove ho perso quei 36 centesimi, credo nella parte centrale ha detto l'azzurro a Sky - La speranza c'è sempre, finche' non arrivi al traguardo, ma ora se ne e' andata...Si', sono un po' deluso".

"Milano-Cortina e' lontana, io penso al presente - ha concluso Paris - Ora c'e' il SuperG, anche se quest'anno non sono in gran forma in questa gara. Ma domani cambia tutto, e' una nuova giornata e forse riesco a fare qualcosa di particolare".