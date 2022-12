Mondiale club: 3-0 al Minas, Conegliano in finale

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'Imoco Conegliano si è qualificata per la finale del Mondiale per club in corso ad Antalya, in Turchia, battendo 3-0 (25-12; 25-17; 25-21) la squadra brasiliana del Minas Gerau. L'altra semifinalista uscirà dal derby turco tra il VakifBank e l'Eczacibasi.

E' la terza volta consecutiva che le ragazze guidate da Daniele Santarelli sono protagoniste della finale, che vinsero nel 2019. (ANSA).