Europei nuoto: 5/oro di oggi, è di Quadarella negli 800 sl

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Grandissima, e storica, Italia del nuoto, che agli Europei in casa, a Roma, ha vinto la sua quinta medaglia d'oro di oggi, dopo quelle di Minisini nel Sincro e poi di Panziera, Ceccon e Martinenghi. Infatti Simona Quadarella ha trionfato negli 800 metri stile libero nuotando in 8:20.54, seguita dalla tedesca Marie Isabel Gose (argento in 8:22.01) e dalla turca Merve Tuncel (medaglia di bronzo, tempo di 8:24.33).

