Moto: Marquez, noi lontani da Bagnaia ma sono pronto a lottare

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "La Ducati ha un pacchetto molto forte, Pecco è il più veloce, noi siamo lontani dalla Ducati e ancora più da Bagnaia. Alla Honda stiamo lavorando per provare a migliorare alcune aree, ma nel Gp del Portogallo non potremo puntare al podio. Il campionato è lungo e comunque nelle prime quattro gare capisci già se potrai lottare per le prime posizioni". Sono le parole del pluricampione del mondo Marc Marquez, nella conferenza stampa a Portimao.

"Per noi è stato un inverno impegnativo perché abbiamo provato cose diverse, abbiamo portato nuove idee nel box - ha spiegato lo spagnolo -. Ho lavorato con la nuova moto soltanto nell'ultimo giorno di test a Portimao, siamo un po' indietro rispetto ai piloti più veloci. Di certo la mia ambizione è la stessa del 2013, sono qui per lottare per le prime posizioni", ha concluso. (ANSA).