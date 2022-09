Moto: Thailandia, a Zarco le seconde libere

Johann Zarco è stato il più veloce al termine del secondo turno di prove libere del GP della Thailandia, classe MotoGP, che ha visto la Ducati piazzare quattro moto in testa e sei nelle prime 10 posizioni. Il francese ha girato in 1'30"281, precedendo di 18 millesimi Francesco Bagnaia e di 190 Jorge Martin. Quarto tempo per Luca Marini (+0.313), quinto per Miguel Oliveira (KTM, +0.327). Seguono la Honda di Marc Marquez (+0.433), l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.611), la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.680). Ancora due Ducati chiudono la top-ten, con Enea Bastianini (+0.682) e Marco Bezzecchi (+0.683).