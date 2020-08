Marquez rassicura tutti: 'Sto bene, torno presto'

"Ciao a tutti, chiaramente mi manca la Motogp, avrei voluto essere sulla griglia di partenza con il nervosismo e le farfalle nello stomaco. E' il momento di recuperare bene dal mio infortunio, sarà un lungo percorso ma tornerò il prima possibile. Mi manca la MotoGP, mi mancano i tifosi. Non preoccupatevi, sto bene e tornerò". Marc Marquez rassicura così gli appassionati del motomondiale, che dovranno aspettare ancora qualche mese prima di rivedere il campione del mondo in gara. La Honda aveva fatto sapere che il rientro non avverrà prima di 2-3 mesi. Marquez operato due volte al braccio per la frattura dell'omero sarà costretto a saltare anche le prossime due gare di settembre a Misano.