F1:Australia; Sainz, venerdì in parte compromesso da pioggia

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Questo venerdì è stato in parte compromesso dalla pioggia che è caduta nella seconda sessione.

Noi abbiamo deciso di non girare più di tanto sul bagnato e di prepararci bene per domani". Carlos Sainz legge così la giornata di prove libere del Gp d'Australia. "Per il resto - aggiunge lo spagnolo della Ferrari - la prima ora è stata molto utile: abbiamo provato diverse configurazioni di set-up con l'obiettivo di migliorare il feeling con la vettura e di conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento. Stiamo spingendo al massimo per massimizzarne il potenziale e sono fiducioso per il resto del weekend". (ANSA).