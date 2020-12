Gp Abu Dhabi: Hamilton negativo, pronto a scendere in pista

Lewis Hamilton è risultato più volte negativo al Covid-19 dopo la positività che gli aveva impedito di partecipare al Gp di Sakhir della scorsa settimana ed stato dichiarato idoneo a correre ad Abu Dhabi, nell'ultimo Gp della stagione di Formula 1 che ha dominato al volante della Marcedes. Il suo connazionale George Russell non avrà così la possibilità di riscattarsi dopo al delusione per la mancata vittoria in Bahrain e tornerà alla Williams, mentre Jack Aitken tornerà a svolgere il ruolo di pilota di riserva per il team di Grove. La Fia, la Formula 1 e la Mercedes hanno confermato che Hamilton ha superato una serie di test Covid-19 negativi dopo aver completato un periodo di quarantena di dieci giorni in Bahrain. Arrivato ad Abu Dhabi, il britannico è risultato negativo ancora una volta, un requisito prima di poter accedere al paddock.