Covid: positivo il patron della Racing Point

Dopo i suoi due piloti, anche il proprietario del team di Formula 1 Racing Point, Lawrence Stroll, è risultato positivo al coronavirus. Sergio Pérez ad agosto. Poi Lance Stroll, suo figlio, due settimane fa, era stato costretto a isolarsi e saltare un gran premio dopo essere risultato positivo. È stato Nico Hülkenberg a sostituire Pérez nella gara in Gran Bretagna ad agosto e poi Lance Stroll in quella dell'Eifel due settimane fa. Il team principal del Racing Point Otmar Szafnauer ha rivelato oggi che Lawrence Stroll, miliardario canadese, è risultato positivo già l'11 ottobre. Tuttavia, non era presente al Gran Premio dell'Eifel o al precedente, quello della Russia. Szafnauer ha anche chiarito che Nico Hülkenberg è al circuito dell'Algarve, pronto a sostituire uno dei due piloti nel caso che uno di loro risultasse nuovamente positivo.