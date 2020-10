F1: Hamilton eguaglia record Schumacher, 91/a vittoria

Lewis Hamilton ha vinto il Gp dell'Eifel al Nuerburgring, conquistando la sua 91/a vittoria in Formula 1 ed eguagliando così il record di Michael Schumacher.

Il britannico della Mercedes ha preceduto Max Verstappen, secondo su Red Bull, e Daniel Ricciardo, terzo con la Renault. Settimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc.

Mick Schumacher, figlio di Michael, ha donato a Lewis Hamilton un casco del padre per ricordare il record di vittorie eguagliato in Formula 1. Un momento molto emozionante per entrambi, che nonostante la mascherina e l'obbligo di ridurre al minimo i contatti fisici si sono comunque stretti la mano in quello che è stato un virtuale passaggio di consegne tra i due fuoriclasse del volante.