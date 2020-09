F1 in Russia: Bottas primo, Hamilton penultimo nelle prime libere

Valteri Bottas primo e Lewis Hamilton penultimo nelle prime prove libere del Gp di Russia 2020, che si corre domenica sul circuito cittadino di Sochi, decima tappa del Mondiale.

Questo il sorprendente esito del primo contatto dei piloti con la pista cittadina della città russa nel week end di gara.

Secondo miglior tempo per Walter Ricciardo e poi Max Verstappen, entrambi piloti della Red Bull. Nono tempo per la Ferrari di Seb Vettel e 11mo per quella di Charles Leclerc.

Va detto che la posizione di Hamilton è stata viziata da una bandiera rossa per l'incidente nel quale il canadese Nicholas Latifi ha quasi distrutto la sua Williams (per il pilota nessuna conseguenza), e che ha rallentato il leader del mondiale nella ricerca del giro buono.

Bottas con la sua Mercedes ha fissato il miglior tempo nel giro del circuito in 1:34.923, staccando di 507 millesimi Ricciardo e di 654 Verstappen. Vettel in ritardo di 1"4 e Leclerc di 1"9 .