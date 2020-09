Binotto, Monza diversa da Spa ma weekend difficile

"La pista di Spa ha mostrato i punti deboli di questa macchina, dal motore all'efficienza aerodinamica. Avremmo potuto fare un po' meglio ma non troppo. Questa è una pista diversa, le curve sono meno difficili di quelle del Belgio e le condizioni del tempo sono diverse: sono curioso di vedere come va con le nuove direttive. Sappiamo di affrontare un weekend difficile". Lo dice a Sky Mattia Binotto, team principal della Ferrari, commentando la prima sessione di prove libere del Gp di Monza: "Dispiace che anche qui a Monza non ci sia il tifo, i tifosi li sentiamo vicini e sappiamo che stanno soffrendo. Ma quello ferrarista è un tifoso è speciale, che ci sta vicino in questo momento di difficoltà. Da parte nostra massimo impegno per migliorare, siamo desiderosi di tornare al vertice il prima possibile". Sul caso Racing Point, invece, Binotto chiede "chiarezza": "Abbiamo confermato il nostro appello, riteniamo che copiare la vettura non sia corretto. Nemmeno nel mondo dell'industria si copia. Vogliamo chiarezza e solo quando ci sarà ritireremo l'appello".