F1: Belgio, vince Hamilton, male le Ferrari

Trionfo di Lewis Hamilton al Gp del Belgio. Il pilota della Mercedes ha vinto restando in testa dall'inizio alla fine della gara e soffrendo nel finale per la tenuta delle gomme. Secondo posto per la Mercedes di Valtteri Bottas, terzo l'olandese della Red Bull, Max Verstappen. Lontanissime le Ferrari che hanno confermato il momento no: Vettel chiude al 13/o posto, Leclerc al 14/o. Per Hamiltono è la vittoria numero 89 in carriera.