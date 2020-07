F1: in Ungheria libere 2 bagnate, Vettel il più veloce

La Ferrari di Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Ungheria, pesantemente condizionate dalla pioggia. Il tedesco, con 1:40.464, ha preceduto di circa due decimi il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e di oltre 1,2 secondi Carlos Sainz con la McLaren.

Quarto e quinto tempo per le discusse Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez, settimo per la Red Bull di Max Verstappen e decimo per la Rossa di Charles Leclerc, a oltre tre secondi dal compagno di squadra, stretto tra le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Tempi per nulla indicativi, date le condizioni, tanto che solo 13 piloti sono entrati nella lista dei crono, in cui brilla l'assenza di Lewis Hamilton