Austria: Hamilton, pista impegnativa per Mercedes

"La Red Bull è sempre stata forte su questa pista ed è andata bene anche nei test. Sono curioso di vedere come andranno le cose". Lewis Hamilton si è mostrato curioso di scoprire la forza degli avversari che cercheranno di impedirgli di vincere il settimo titolo mondiale di Formula 1: "Non ero impaziente, ma sono contento di essere qui. È stato un periodo nel quale ho potuto riflettere e concentrarmi su aspetti molto importanti", ha aggiunto, riferendosi al suo impegno antirazzista dopo la morte di George Floyd negli Usa.

Il Red Bull Ring "è una pista impegnativa per noi - ha sottolineato il pilota Mercedes - In Austria l'altitudine e le temperature ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo mai trovato la finestra perfetta. Pensiamo di essere migliorati, lo vedremo sul circuito"