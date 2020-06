F1: Gp al Mugello più vicino, attesa decisione Fia

Un nuovo Gp Formula 1 al Mugello già nel 2020? L'ipotesi prende corpo e anche fonti della Ferrari, scuderia proprietaria dell'autodromo di Scarperia (Firenze), si sbilanciano sulla possibile decisione che, secondo rumors insistenti delle ultime ore, potrebbe essere già presa domani o al massimo nei prossimi giorni, dalla Federazione internazionale dell'automobile (Fia) in Place de la Concorde a Parigi.

Il progetto di portare un Gran Premio a porte chiuse sulla pista di Scarperia era noto da mesi e se ne parla almeno dall'annullamento del Gp di Cina a causa del Coronavirus. Il circuito toscano si era subito reso disponibile a sostituirlo ma poi il dilagare della pandemia anche in Italia sembrava far spegnere ogni iniziativa in tal senso. Negli ultimi giorni invece la possibilità sembra farsi più concreta e adesso si aspetta che la decisione venga presa e diventi ufficiale.