F1, Sainz: 'amo sfidare la gravità e voglio un Mondiale'

Ama sfidare la forza di gravità e ha un obiettivo chiaro in testa prima di dedicarsi ad altre corse: vincere un Mondiale in Formula 1. Carlos Sainz, figlio d'arte e pilota Ferrari al posto di Sebastian Vettel dal 2021, si confessa in un'intervista a distanza con i suoi tifosi, pubblicata sul suo canale Youtube. "Cosa mi piace più di ogni altra cosa della Formula 1? Sfidare la forza di gravità", ha detto Sainz jr. "Quando guidi una monoposto a trecento all'ora è eccitante, penso che tutti vorrebbero farlo".

Alla domanda se correrà mai una Dakar col padre e quale altre categoria vorrebbe fare, se non corresse in F1, Sainz ha risposto esplicitamente: "Mi piacciono Motogp e Rally, ma in testa ora ho solo la Formula 1. Il mio obiettivo è vincere un Mondiale. E quanto a mio padre, non credo proprio che potremo mai fare una Dakar né insieme, perché nessuno vuole fare da copilota, né da rivali: quando io ci dovessi pensare, lui avrebbe 70 anni".