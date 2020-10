Giro: Ganna vince la quinta tappa a Camigliatello Silano

Bella impresa di Filippo Ganna che ha vinto per distacco, e dopo una lunga fuga, la 5/a tappa del 103/o Giro d'Italia, da Mileto (Vibo Valentia) a Camigliatello Silano (Cosenza), lunga 225 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. E' il secondo successo per il piemontese dopo la crono di Palermo. Ganna si è imposto in 5h59'17", precedendo l'austriaco Patrick Konrad, a 34", e la maglia rosa, terzo con lo stesso tempo. Quarto, sempre a 34", l'olandese Wilco Kelderman e quinto l'australiano Lucas Hamilton. Decimo Fausto Masnada, mentre Vincenzo Nibali si è piazzato al 12/o posto, preceduto dal polacco Rafal Majka.