Europei Ciclismo: donne juniores, oro ad azzurra Gasparrini

E' ancora grande Italia sul trono Europeo. L'ultima giornata della rassegna continentale sulla strada di Plouay si apre con il successo d'oro per la diciottenne torinese, Eleonora Camilla Gasparrini che ha conquistato il titolo europeo nella prova in linea dedicata alle donne juniores con uno sprint che brucia le belghe Vanhove, argento al traguardo e De Clarcq, bronzo all'arrivo.

Ancora una volta fondamentale il grande lavoro di squadra, finalizzato poi da Eleonora sul gruppo di circa una ventina di unità, che regala il terzo titolo europeo all'Italia, dopo Balsamo tra le U23 e Nizzolo tra gli élite. "Avevamo bisogno di una medaglia così - dice la neo campionessa europea - Questa è una stagione difficile e un risultato così ripaga tutte noi dei sacrifici fatti e per me è come un riscatto. Lo scorso anno sono caduta agli europei e ai mondiali pista e mi sono giocata così la possibilità ai mondiali strada: questa medaglia mi ricompensa di tutto".

Bronzo all'Italia nella staffetta mista - L'Italia chiude con un bronzo nel Mixed Relay (la staffetta mista), l'Europeo di ciclismo a Plouay (Francia). Il team azzurro, già terzo nel 2019, quando la specialità era al debutto, si conferma sul terzo gradino del podio dopo un duello, sul filo del secondo, contro la Francia, fuori dal podio e grande sconfitta. Per le Nazionali di ciclismo il bottino finale è sostanzioso e parla di sette medaglie, delle quali tre d'oro, un argento e tre bronzi. La squadra azzurra è al secondo posto nel medagliere, alle spalle dell'Olanda. Nella gara odierna ci hanno dovuto pensare le ragazze, Vittoria Guazzini, Vittoria Bussi ed Elena Cecchini, a recuperare terreno, spodestando dal podio la Francia. L'oro è andato alla Germania (Brennauer, Kroeger, Klein, Heidemann, Wolf ed Hessmann), in 1h14'14"; seconda la Svizzera (Stirnemann, Reusser, Chabbey, Imhof, Bissegger e Froidevaux), a 24"; l'Italia (Bussi, Cecchini, Guazzini, Bertazzo, Affini, Plebani) è a 2'33".