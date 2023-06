Fifa: Fatma Samoura lascia l'incarico di segretario generale

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il segretario generale della Fifa, Fatma Samoura, lascerà il suo incarico alla fine del 2023, dopo sette anni in cui ha svolto "un ruolo fondamentale nel trasformare l'organizzazione, ripristinarne la credibilità e abbattere le barriere", scrive l'organizzazione in un comunicato. "Entrare a far parte della Fifa è stata la migliore decisione della mia vita", afferma la senegalese, prima donna a ricoprire tale incarico.

"Ringrazio anzitutto Gianni Infantino per avermi dato questo lavoro da sogno. Ha mostrato fiducia, comprensione e un incredibile livello di supporto - prosegue Samoura -. È un piacere lavorare al fianco di qualcuno che ha trasformato la Fifa, organizzazione ora meglio governata, più aperta, più affidabile e più trasparente che lascerò con un grande senso di orgoglio e soddisfazione". "Avevo intenzione di informare i membri del Consiglio Fifa la prossima settimana, ma negli ultimi mesi ci sono state crescenti speculazioni sulla mia posizione.

Per ora, sono concentrata sulla Coppa del Mondo femminile in Australia e Nuova Zelanda - conclude -. Mi impegnerò nei prossimi mesi a dare vita agli undici obiettivi che il presidente Infantino ha annunciato al Congresso di Kigali a marzo".

"È stato un privilegio e un onore lavorare con una pioniera - afferma Infantino -, sapevo che sarebbe stata fantastica per la Fifa. La sua passione e il suo entusiasmo nel guidare il cambiamento sono stati fonte di ispirazione. Fatma è stata la prima donna, e la prima africana, a ricoprire una posizione così importante alla Fifa. Rispettiamo la sua decisione e vorrei ringraziarla per tale dedizione e impegno per il calcio.

Continuerà a contribuire allo sviluppo del gioco e dei suoi valori sociali insieme a noi". (ANSA).