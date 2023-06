Conference: al Franchi quattro maxischermi per la finale

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Via libera ai maxischermi allo stadio Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-West Ham, finale di Conference League in programma domani a Praga. Viste le tante richieste è stato deciso di aprire il Franchi con queste modalità: ci saranno tre maxischermi a terra sotto la Curva Fiesole, davanti alla Maratona e davanti alla Tribuna più quello 'fisso' che è posizionato sopra la Curva Ferrovia.

L'okay definitivo è stato dato dalla prefettura di Firenze e dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Lo stadio, che vedrà oltre 30mila presenze, dovrà essere liberato dopo la cerimonia di premiazione. (ANSA).