Roma operazione Budapest, attesa per Dybala

L'attesa è quasi finita, domani la Roma partirà per Budapest poco dopo pranzo, quando la rifinitura sarà già terminata e il quadro sulle condizioni di Paulo Dybala sarà più chiaro. Attenzione, però, a quello che José Mourinho lascerà trapelare, almeno dai 15 minuti aperti ai media, perché non saranno quelli a dare un indirizzo sulle condizioni dell'argentino visto che da domenica che la squadra ha ripreso ad allenarsi è stato impossibile per chiunque avvicinare calciatori e allenatore durante le sedute a Trigoria. Il quartier generale giallorosso si è trasformato in un vero e proprio bunker, perché lo Special One non vuole spifferi o distrazioni. Qualcosa, comunque, è arrivato sullo stato di forma di Dybala e non sono cattive notizie. Tutt'altro.



Paulo, intraprese delle nuove terapie dopo la mancata convocazione contro la Salernitana, ha lavorato senza sosta per essere a disposizione della squadra e il feedback arrivato in questi ultimi giorni è di un calciatore che che sta migliorando e senza più dolore alla caviglia infortunata a Bergamo contro l'Atalanta. Certo, allenamenti veri e propri non ne ha sostenuti anche perché in questi giorni è stato lo stesso Mourinho a predicare attenzione, soprattutto a Trigoria, durante le partitelle e gli esercizi tattici. E dunque se da una parte Dybala aumenta i carichi di lavoro per provare a vedere le risposte della caviglia, dall'altra nelle parti di allenamento in gruppo ha sempre giocato senza contrasti per evitare spiacevoli ricadute e sorprese. Per questo, ad oggi, è difficile immaginarlo titolare. Anche perché di fronte non ci sarà la classica squadra spagnola con tanto possesso palla, ma un undici più simile a quello di Mourinho che fa del temperamento e della fisicità un'arma importante. Ecco allora che il recupero di Dybala può essere importante, ma a partita in corso.



D'altronde all'argentino manca il ritmo partita essendo rimasto fuori quasi sempre nell'ultimo mese e mezzo. L'ultima volta che partì titolare, infatti, fu nella gara d'andata con il Feyenoord, salvo alzare bandiera bianca dopo poco meno di mezz'ora. Da quel 13 aprile sono stati appena 105 i minuti disputati, con un solo gol realizzato: quello nella gara di ritorno dei quarti contro gli olandesi, valso i tempi supplementari e poi la qualificazione. Una rete che mandato in paradiso il tifo giallorosso, pronto a un vero e proprio esodo verso l'Ungheria. E poco importa il mezzo con il quale si raggiungerà Budapest perché da oggi è cominciata l'odissea verso l'appuntamento con la storia. E dei ventimila possessori di un biglietto appena 9mila riusciranno ad arrivare nella capitale ungherese tramite voli (diretti o con scalo) e charter organizzati, tutti gli altri si muoveranno con macchine e treni. Tanti tifosi si sono addirittura ritrovati sui social a darsi appuntamento per partire tutti insieme dividendo le spese. In considerazione sono state prese tutte le opzioni: comprese quelle di affittare dei van fuori provincia, vista l'indisponibilità da giorni di questo genere di mezzi nella Capitale. Nel tifo organizzato giallorosso si parla addirittura di circa 30mila tifosi che da qui a mercoledì arriveranno in Ungheria, molti dei quali senza biglietto nonostante l'invito di club e Uefa a non partire in mancanza del tagliando per la finale. Nessuno, però, vuole mancare e impedire ai tifosi di raggiungere Budapest sarà impossibile.