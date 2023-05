(ANSA) - ROMA, 27 MAG - A Coverciano arriva il "calcio sociale": il 29 maggio nella "tana" del calcio italiano si terrà il primo convegno in Italia sul tema, organizzato da Aiac e Lega Pro, dal titolo "Calcio sociale. Realtà e prospettive".

Il calcio sociale è una attività ricreativa, non una semplice variante del calcio amatoriale, nella quale prevale l'aspetto ludico, "un calcio legato al territorio, con ricadute terapeutiche e salutari per i praticanti, di provato valore scientifico".

"Talvolta un calcio attento alle fragilità, alle diversità.

Una grande cornice, insomma che contiene un quadro colorato da varie esperienze, come quelle del calcio camminato, o del calcio misto (donne-uomini). Un calcio "altro", più che un altro calcio. In due parole: calcio sociale", si legge nella presentazione del convegno.

Di questo, infatti, si discuterà il prossimo 29 maggio all'Auditorium del Centro tecnico federale di Coverciano nel convegno organizzato da Aiac e Lega Pro. Alla presenza del presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri e del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, un panel di relatori di livello internazionale, coordinato dal professor Castagna, metterà a fuoco il tema, partendo da alcune esperienze sul campo (St.Pauli in Germania, Porto in Portogallo, Cesena FC e Centro Storico Lebowski in Italia), cercando di proporre una possibile via italiana al calcio sociale. (ANSA).