La Svezia chiude indagine su Mbappe, 'prove insufficienti'

Il procuratore svedese ha dichiarato di aver chiuso l'indagine su presunti stupri e violenze sessuali contro la stella del calcio francese Kylian Mbappe, affermando che non c'erano prove sufficienti.

"La mia valutazione è che le prove non sono sufficienti per procedere e l'indagine è quindi chiusa", ha dichiarato il procuratore Marina Chirakova in una dichiarazione che non menziona Mbappe per nome, ma che sottolinea che 'non gli è stato notificato il sospetto di un reato'.

