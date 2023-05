Courtois, se Vinicius fosse uscito sarei andato via anche io

(ANSA) - VALENCIA, 21 MAG - L'ennesima, pesante, vicenda di razzismo in cui è rimasto coinvolto Vinicius, oggi a Valencia, ha ferito anche i suoi compagni del Real Madrid e se ne fa portavoce il portiere delle 'merengues' Thibaut Courtois. "Anche io ho sentito certe grida - le sue parole - e già dalle prime fasi del match. Mi sono sentito male , questo era razzismo puro, al 20' già si sentivano versi di scimmia, e sono cose che non si possono più tollerare, e tanto meno accettare". "Se Vini vuole continuare a giocare - dice ancora Courtois -, noi facciamo altrettanto, ma vi garantisco che se lui fosse uscito me ne sarei andato anche io dal campo. Basta, non si possono più tollerare certe cose". "A volte vorrei che ci fosse una telecamera su certi individui - conclude - perché le cose disgustose che ci tocca ascoltare sono roba da pazzi".

"Oggi si è toccato il fondo - è invece il commento di Lucas Vazquez -, abbiamo vissuto un'esperienza che è difficile da raccontare. Che negli stadi ci sia ancora del razzismo è inaccettabile, e c'è molto da fare: ci vogliono misure forti".

"In ogni stadio di Spagna in cui andiamo - le parole di Ceballos - Vinicius è fatto oggetto di un certo tipo di insulti.

E' davvero una vergogna, una continua mancanza di rispetto. Ed è vero che oggi il nostro allenatore gli ha chiesto se se la sentiva di continuare. Vi sembra normale?". (ANSA).