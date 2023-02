In campo alle 21 Juventus-Nantes DIRETTA per i sedicesimi di finale di Europa League e Lazio-Cluj per i sedicesimi di Conference

Allo stesso orario si giocano anche

Per l'Europa League

Leverkusen-Monaco

Siviglia-PSV

Sporting-Midtiylland



Per la Conference League

AEK Larnaca-Dnipro-1

Ludogorets-Anderlecht

S.Tiraspol-Partizan