Salisburgo batte Roma 1-0 e Braga-Fiorentina 0-4 FOTO

Salisburgo Roma 1-0 LA CRONACA e Braga-Fiorentina 0-4. Giallorossi sconfitti in Austria nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Show della Viola in Portogallo per la Conference

Uros Racic e Amrabat

I GOL

Al 90'+1 Braga-Fiorentina 0-4. Ancora Cabral per la Viola. Anche per lui doppietta

All'88 Salisburgo-Roma 1-0. Capaldo porta in vantaggio nel finale gli austriaci

Al 79' Braga-Fiorentina 0-3. Per la squadra di Italiano terza rete firmata da Cabral



Al 61' Braga-Fiorentina 0-2. Viola raddoppia ancora con Luca Jovic, per lui doppietta questa sera

Al 45'+2 Braga-Fiorentina 0-1. Viola in vantaggio grazie ad una rete di Jovic

Bryan Cristante e Strahinja Pavlovic

I RISULTATI DEI MATCH GIOCATI DALLE 18:45

Europa League

Ajax-Union Berlino 0-0

Barcellona-Manchester United 2-2

Shakhtr-Rennes 2-1



Conference League

Bodo/Glimt-Lech 0-0

Qarabag-Gent 1-0

Trabzonspor-Basilea 1-0

TUTTI I MATCH IN PROGRAMMA ALLE ORE 21