Roma: Dybala, futuro? Vorrei essere allenato da Mourinho

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il mio futuro? Quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà con me, figurati con il mister. Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora penso solo a far bene domani. Voglio vincere con la Roma e che il prossimo anno la squadra sia in Champions". Lo ha detto Paulo Dybala nella conferenza stampa alla vigilia del playoff con il Salisburgo commentando le voci di un suo addio a fine stagione. Sull'Europa League, invece, ha aggiunto: "Credo che la vittoria nel mondiale sia il massimo per un calciatore. Ma queste sono competizioni diverse che non ho vinto e che vorrei vincere. Voglio dare il mio meglio con il resto della squadra per portare la Roma a vincere questo trofeo". (ANSA).