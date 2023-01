Spezia calcio, arrivato Esposito

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 GEN - "Daniele De Rossi era il mio modello di calciatore, poi ho potuto godere dei suoi consigli in Nazionale e infine me lo sono trovato da allenatore alla Spal.

Spero di poter giocare a lungo in serie A come lui". Sono le prime parole da calciatore dello Spezia di Salvatore Esposito, nuovo centrocampista della squadra di Luca Gotti prelevato dalla serie B. L'ex capitano dei ferraresi è stato fortemente voluto dal direttore tecnico Eduardo Macia. "Sarà un elemento importante per noi, per il presente, per il futuro e per l'identità della nostra società - ha detto Macia -. Lo ringrazio per essere venuto da noi, aveva altre opzioni ma ha mantenuto la parola data". I primi contatti risalgono, racconta il direttore sportivo Stefano Melissano, a fine ottobre 2022. "Ci disse sì e non è mai tornato sui suoi passi, nonostante nel frattempo fossero arrivate offerte molto allettanti per lui dal punto di vista economico".

"È stato facile scegliere per me - conferma Esposito -. Credo fosse il passaggio giusto per la mia carriera, in un ambiente giusto e in una società ambiziosa. Ho parlato una sola volta con i direttori e ho capito l'importanza del progetto". Domenica ha esordito con la Roma, facendo un errore che ha portato al raddoppio dei giallorosso ma giocando una partita di grande personalità. "È normale che i ritmi tra serie A e serie B siano diversi, ma con il lavoro e l'aiuto dello staff sto cercando di abituarmi il prima possibile. Ho tanta fame, ho fatto un percorso lungo partendo dalla serie C e ora che sono qui voglio dimostrare di poterci stare". Esposito è già stato convocato da Roberto Mancini, esordendo lo scorso giugno in Inghilterra-Italia di Nations League. "La Nazionale è un sogno più che un obiettivo. Mi reputo un ragazzo fortunato a farne parte, sono ancora più fortunato rispetto alle annate passate perché il ct guarda molto ai giovani in prospettiva. Intanto sono molto contento di far parte stabilmente dell'under 21".

