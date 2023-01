Cremonese: esonerato il tecnico Alvini

La Cremonese ha esonerato il tecnico Massimiliano Alvini dopo la sconfitta casalinga di oggi con il Monza. Lo rende noto la società con un comunicato diffuso in serata. "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso - continua la nota - desidera ringraziare l'allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi".

Agenzia ANSA Serie A: Cremonese-Monza 2-3, doppietta di Caprari - Sport Grigiorossi in fondo alla classifica, Alvini rischia panchina La cronaca (ANSA)