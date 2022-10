Conference League: Fiorentina batte Heart of Midlothian 5-1

(ANSA) - FIRENZE, 13 OTT - La Fiorentina ha battuto gli scozzesi dell'Heart of Midlothian 5-1 (4-0) in un incontro della quarta giornata di Conference League, gruppo A. Le reti viola sono state realizzate da Jovic, Biraghi, Nico González (doppietta) e Barak. Per l'Heart a segno Humphrys. (ANSA).