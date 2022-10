Champions, Inter: Inzaghi "Vittoria può essere un nuovo inizio"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Avevo detto ieri in conferenza che questa era una grandissima occasione. Abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma questa serata rimarrà, può essere un nuovo inizio". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta a Sky il successo sul Barcellona.

"Ero molto dispiaciuto per la sconfitta contro la Roma, ma non per la prestazione. Adesso dobbiamo recuperare punti in campionato, spero di non perdere più nessuno".

"Credo di no, ci sono solo affaticati - aggiunge -. Nessuna rivincita personale, io porto avanti il mio lavoro con le mie solite certezze. Sono sempre a testa alta, perché so che in questi 14 mesi abbiamo fatto ottime cose. Siamo l'Inter, siamo in un momento difficile ma le ultime due prestazioni mi fanno sperare bene, ho visto una squadra unita". (ANSA).