Champions: Spalletti,Ajax somiglia al Napoli,sfida emozionante

"Mi sembra che il tecnico Schreuder stia facendo un ottimo lavoro all'Ajax, ci assomigliamo molto come tipo di squadra, entrambi amiamo giocare palla a terra in velocità, costruire dal basso. Sarà una sfida emozionante in uno stadio magnifico contro un club fantastico, e riusciremo a diventare grandi solo facendo una grande partita". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League, terza giornata del Gruppo A, in casa dell'Ajax.

"L'Ajax - spiega Spalletti - ha un'alternativa di gioco d'attacco anche con lancio lungo per calciatori di impatto davanti, a livello fisico. Noi dobbiamo invece spesso creare un verso al modo di attaccare, ma siamo pronti. Io non penso al pari, l'etica è entrare in campo per vincere con personalità e la convinzione di essere forti. Non ci si nasconde, si parte e si va addosso forte all'Ajax che sa costruire bene. Noi giochiamo il nostro calcio che sta cambiando in Italia e lavoriamo per togliere all'Ajax tempo e spazio".