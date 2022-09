Marino: "L'Udinese ai vertici è una sorpresa anche per noi"

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "E' una sorpresa quest'inizio: non accade tutti i giorni per una squadra come l'Udinese. Ad altre, invece, sì. La scelta di Sottil? La famiglia Pozzo e io conoscevamo Sottil per i quattro anni trascorsi a Udine da giocatore, conoscevamo le caratteristiche di una persona molto cattiva agonisticamente, un grande lottatore. Conoscevamo anche la sua propensione alla leadership nello spogliatoio". Così Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai.

"Allo scudetto non pensiamo, vogliamo analizzare partita per partita e capire con grande umiltà, ma anche voglia di stupire, dove può arrivare questa squadra - aggiunge .- Neanche il ritorno in Europa è un obiettivo stagionale: non dobbiamo creare pressione alla squadra e a tutto l'ambiente. Abbiamo una squadra che lotta, e che non regalerà alcunché, ma non poniamoci obiettivi: servono più di sette partite per capire dove possiamo arrivare".

"Sicuramente il Napoli è una squadra che può sognare lo scudetto. La squadra di Spalletti gioca il più bel calcio del campionato, ha portato a termine un'ottima campagna acquisti e il tecnico gestisce al meglio le risorse tecniche a propria disposizione. Quest'anno forse al vertice ci sarà più lotta e i distacchi saranno più contenuti. Outsider nella corsa scudetto? Non certo l'Udinese, siamo appena tornati nella parte alta della classifica. Magari l'Atalanta. L'Inter? Se dicessi che l'ho vista bene sarei ruffiano, ma non voglio sminuire i meriti dell'Udinese". (ANSA).