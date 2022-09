Calcio: Milan-Napoli, sfida tra prime della classe

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Prime in classifica e sulle ali dell'entusiasmo Milan e Napoli si sfidano domenica sera a San Siro: in palio un primo posto solitario e una spallata alle dirette avversarie. Gli esperti Sisal vedono i rossoneri favoriti a 2,20 rispetto al 3,30 degli ospiti con il pareggio offerto a 3,40. Il Milan deve abbattere il tabù San Siro quando si trova davanti il Napoli: la formazione di Pioli, negli ultimi 11 anni, ha battuto gli azzurri in casa solo nel dicembre 2014 quando la partita terminò 2-0. Lo stesso risultato esatto, domenica, si gioca a 11,50 mentre quello in favore di Simeone e compagni pagherebbe 19 volte la posta. Olivier Giroud va a segno, tra campionato e coppa, da tre partite consecutive: il poker del francese è offerto a 2,75. Giovanni Simeone ha dimostrato di poter sostituire Victor Osimhen: il primo gol in campionato del Cholito è dato a 3,50.

Qualche ora prima, allo Stadio Olimpico, Roma e Atalanta si sfidano nel secondo big match di giornata. I giallorossi, per gli esperti Sisal, partono avanti a 2,10 nei confronti dei bergamaschi, vincenti a 3,50, mentre si scende di pochissimo, a 3,40, per il pareggio. Il Goal, vista la qualità dei reparti offesivi, a 1,65 è nelle corde della sfida. Un Ribaltone, offerto a 7,00, non è da escludere mentre una rete da fuori area, in quota a 3,25. Gasperini si affida ancora una volta al giovanissimo Rasmus Höjlund, a segno con il Monza: la seconda rete in campionato si gioca a 3,75. La terza grande sfida di giornata è quella tra Udinese e Inter: nerazzurri favoriti a 1,90 rispetto al 3,90 dei friulani. La Juventus, tre punti a 1,80, vuole scacciare la crisi contro un Monza, dato a 4,50, già con l'acqua alla gola. La Fiorentina, data a 1,75, non deve sottovalutare il Verona, offerto a 4,60, mentre la Lazio, in quota a 1,85, cerca il blitz contro la Cremonese che si gioca a 4,00. Salernitana, a 2,10, avanti contro il Lecce, a 3,50, al pari del Bologna, dato a 2,15, rispetto all'Empoli, vincente a 3,30. Equilibrio nel derby ligure tra lo Spezia, a 2,60, con la Sampdoria, a 2,75 mentre il Torino, a 1,85, cerca di sfruttare il fattore casalingo contro il Sassuolo offerto a 4,00. (ANSA).