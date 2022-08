Calcio: Italia contro Moldavia e Romania, 24 le azzurre convocate

Vincere le ultime due partite del girone per conquistare il pass per il Mondiale che si disputerà fra un anno in Australia e Nuova Zelanda. È la missione della Nazionale femminile di calcio, pronta a ripartire dopo l'Europeo e a riprendere il cammino interrotto a metà aprile con la vittoria in Svizzera. Domenica l'Italia si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dei fondamentali impegni contro Moldavia e Romania. Venerdì 2 settembre a Chisinau (ore 17,30 italiane, diretta su Rai 2) la squadra di Milena Bertolini affronterà le moldave, battute 3-0 nella sfida d'andata disputata a Trieste, mentre martedì 6 settembre (ore 18,30, diretta su Rai Sport+HD) allo stadio Paolo Mazza di Ferrara arriverà la nazionale rumena, superata 9 mesi fa con un rotondo 5-0. Due vittorie garantirebbero la qualificazione diretta al torneo iridato, in caso contrario bisognerebbe guardare ai risultati della Svizzera, staccata di 2 punti e attesa dai match contro Croazia e Moldavia. Per questo doppio appuntamento la Ct Milena Bertolini ha deciso di puntare su 24 calciatrici: non faranno parte del gruppo le infortunate Gama e Bonansea, la prima alle prese con un'infrazione al piatto tibiale della gamba destra, la seconda con una lesione dell'adduttore lungo della coscia; tornano Soffia, Glionna, Greggi e Cantore.

L'elenco delle convocate.

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan); centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).