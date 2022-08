Serie A: Monza-Torino 1-2

(ANSA) - MONZA, 13 AGO - Il ballo della debuttante Monza, è il Torino a prendere il ritmo giusto e a vincere 1-2, con reti di Miranchuk, Sanabria e, nel recupero, Dany Mota per i padroni di casa. Arrivano in 10.739, compreso il patron Silvio Berlusconi. per la prima dei brianzoli in A e la cartolina spedita dagli spalti è fatta di un colpo d'occhio biancorosso che riassume con uno striscione i 110 anni di attesa per l'esordio nella massima serie: "Nessuna notte buia può impedire al sole di sorgere", recita lo striscione della curva brianzola.

Dall'altra parte, i migliaia di tifosi ospiti ripetono cori contro la presidenza granata. Unite, le tifoserie, lo sono nel ricordare Gigi Radice, come recita un lenzuolo esposto dalla curva monzese. (ANSA).