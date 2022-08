Fabregas, voglio riportare il Como in Serie A

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - "Arrivo a Como con la stessa ambizione di sempre: sono qui per giocare, fare bene e vincere.

Questa è la mia priorità, se dovesse cambiare qualcosa sarebbe il momento di appendere le scarpe al chiodo. Non è questo il momento, sono ambizioso: vorrei riportare oò Como dove merita di stare, in Serie A". Sono queste le prime parole da giocatore del Como di Cesc Fabregas, nel corso della conferenza stampa di presentazione. " (ANSA).