Napoli: Kim, qui c'è attesa, anche io attendo la Champions

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - "Sono felice di essere qui al Napoli, dove so che ci sono molte aspettative. Questo può provocare tensione ma sono pronto per le gare che mi aspettano.

Anche io ho grandi aspettative per la Champions. Sono qui per imparare molto, anche lo stile dei compagni, c'è molto da fare per adattarmi a compagni fortissimi e spero di farlo al più presto". Così Kim Min-Jae apre la sua nuova avventura nel Napoli che lo ha preso per 20 milioni dil Fenerbahce per sostituire Koulibaly.

Il difensore viene dal caldissimo tifo turco ma ha già colto anche la passione dei napoletani: "Mi sto rendendo conto - spiega - di quanto sia passionale il tifo napoletano, poi il fatto di sostituire Koulibaly può aumentare la pressione, ma per me è uno stimolo. Io sono contento dell'interesse che ha mostrato subito il Napoli su di me. Il Rennes? La scelta è stata facile in realtà, ero molto attratto dal Napoli rispetto alle altre proposte".

"C'erano anche altre squadre italiane, ma sapete meglio di me quanto sia famoso il Napoli - dice ancora Kim -, l'ho scelto proprio perché il Napoli é il Napoli. Ora lavoro su di me, ho avuto una crescita formidabile in Turchia e sono felice di questo ma le prospettive future non riesco a immaginarle. Non penso alla mia crescita, ma a lasciare un'impronta su questa squadra". (ANSA).