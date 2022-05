Lewandowski: "La mia avventura al Bayern è finita"

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Robert Lewandowski, almeno a parole, ribadisce che la propria avventura nel Bayern Monaco si è esaurita. E' noto che il centravanti polacco, a un anno dalla scadenza del contratto, voglia trasferirsi nella Liga, per giocare con la maglia del Barcellona. Dal ritiro della Nazionale, Lewandowski ha ribadito che non gli piace questa situazione.

"Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita - le sue parole, in conferenza stampa -. Non vedo alcuna possibilità di continuare a giocare in questo club, la soluzione migliore è la cessione. Adesso vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione, ma non ci sono possibilità che io resti al Bayern Monaco. È un club serio, per questo spero fortemente che non mi tenga bloccato solo per esigenze contrattuali ed economiche".

Il club tedesco ha valutato il cartellino di Lewandowski una quarantina di milioni, a un anno dalla scadenza del contratto dell'attaccante, recente vincitore della Scarpa d'Oro. (ANSA).