Torino: Juric, per l'anno prossimo c'è tanto da fare

(ANSA) - TORINO, 30 APR - "Per l'anno prossimo c'è tanto lavoro da fare sul mercato, ma adesso ci concentriamo sul finire bene questa stagione": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta di Empoli. E sulle possibili scelte di formazione per domani: "Voglio dare una chance dal primo minuto a Pellegri - aggiunge l'allenatore - mentre Belotti non partirà titolare e Bremer è in dubbio per un problema alla caviglia. Il portiere? Non ho ancora scelto". (ANSA).