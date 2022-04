Liga: il Siviglia è spuntato, il Cadice strappa un punto

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il Siviglia non va oltre l'1-1 nell'anticipo della 34/a giornata della Liga disputato sul terreno dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan con il Cadice. Gli andalusi erano andati in vantaggio con En-Nesyri dopo 7' di gioco, ma sono stati raggiunti da Perez al 22' st. In classifica il Siviglia di Julen Lopetegui, che ha lasciato in campo il 'Papu' Gomez per 61', occupa il secondo posto con 64 punti, ma domenica potrebbe essere scavalcato dal Barcellona che di punti ne ha 63 e che ospiterà il Maiorca; o raggiunto dall'Atletico Madrid, in campo domani nei Paesi Baschi contro l'Athletic Bilbao. I 'Colchoneros' attualmente sono fermi a quota 61.

