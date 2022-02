Roma: Shomurodov "impegnativo lavorare con Mourinho"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Lavorare con Mourinho è molto impegnativo in termini di gioco e in termini di disciplina.

Vuole vincere ogni partita e cerca di far lottare i giocatori per lo stesso". Così Eldor Shomurodov ai canali Uefa. "Quando sono arrivato a Roma ho capito che dovevo cambiare mentalità - ha continuato il giocatore giallorosso - . C'è una concorrenza più seria qui. E in ogni partita devi dimostrare di meritare di essere in rosa". Infine sugli obiettivi personali e della squadra ha concluso: "Prima di tutto vogliamo entrare in Champions League. Poi vincere la Conference League. Questi sono gli obiettivi principali. Per quanto riguarda le ambizioni personali, sono sempre associate alla squadra. Voglio aiutare il team a vincere e conquistare trofei". (ANSA).